Bewondering voor Pedri ‘Potter’ na zege Barcelona: ‘Met zijn magische actie liet hij iedereen omvallen’

Spaanse krantenDe opmars van Barcelona in La Liga is voorlopig niet te stuiten. Door de 1-0 zege van zondagavond in de topper tegen Sevilla is de ploeg van Xavi opgeklommen naar de tweede plaats, achter Real Madrid. Supertalent Pedri, die met een magistraal doelpunt de wedstrijd besliste, is vanochtend de gevierde man in de Spaanse kranten.

Sportkrant AS spreekt van Pedri ‘Potter’, refererend aan de beroemde tovenaar. ,,Hij toverde een geweldige actie uit zijn hoed en liet drie rivalen hulpeloos op de grond achter. Camp Nou gaf zich over aan de magie van Pedri ‘Potter’ en scandeerde tien minuten na afloop van de wedstrijd nog steeds zijn naam. Weinig mensen zullen beweren dat hij niet het grootste talent in het Spaanse voetbal is. We hebben het hier over een Ballon d’Or in wording.”

Pedri maakte het verschil door in de 72ste minuut drie tegenstanders uit te kappen met prachtige schijnbewegingen, om vervolgens de bal in de uiterste hoek te prikken. ,,Barcelona heeft een unieke speler die het verschil kan maken in vastgelopen wedstrijden”, schrijft El Pais. ,,Hij maakte een onvergetelijk doelpunt dat herinneringen opriep aan de beste acties van Ronaldinho en Messi.”

,,Het is onmogelijk om je niet over te geven aan de charmes van deze Barça-middenvelder. Onmogelijk”, vindt ook Marca. ,,Hij kreeg de bal en liet al zijn tegenstanders omvallen, alsof ze waren betoverd. Hij verzamelt al een paar van deze magische momenten, terwijl zijn carrière pas net is begonnen. Want we hebben nog wat jaren om te genieten van Pedri.”

,,Zijn aanwezigheid op het veld geeft Barcelona een indrukwekkende autoriteit”, voegt Mundo Deportivo daaraan toe. De krant is ook vol lof over Xavi, die de ploeg mede dankzij winterse versterkingen weer aan de praat heeft gekregen. ,,Hij staat nu zelfs op de tweede plaats, terwijl velen zeiden dat het al een hele prestatie zou zijn als hij in de top vier zou eindigen.”

Schandalige beslissingen

Sport noemt Barcelona momenteel zonder twijfel het beste team van Spanje, maar sluit uit dat een historische comeback de ploeg alsnog de titel oplevert. Volgens de Catalaanse sportkrant wordt Real Madrid structureel bevoordeeld, getuige de maar liefst drie penalty’s die de koploper kreeg tegen Celta de Vigo (1-2 winst). Het verschil tussen beide ploegen blijft daardoor twaalf punten, al heeft Barcelona nog een wedstrijd tegoed.

,,Real Madrid moet kampioen worden. Bij decreet. Barcelona kan al zijn wedstrijden winnen, maar Madrid zal dat op basis van verzonnen penalty’s ook blijven doen”, zo luidt het cynische commentaar. ,,Xavi verdient het niet dat zijn kansen worden verijdeld door schandalige scheidsrechterlijke beslissingen in het voordeel van Madrid.”

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong moest het tegen Sevilla doen met een bijrol. De middenvelder krijgt van AS slechts één van de maximaal drie sterren. Bij Sport moet hij het doen met een mager zesje. ,,Hij begon goed aan de wedstrijd met een gevaarlijke kopbal, maar daarna was hij minder prominent aanwezig en speelde wat wisselvallig."

Frenkie de Jong werd ruim een kwartier voor tijd als eerste speler gewisseld. Memphis Depay mocht pas tien minuten voor tijd invallen, te kort om een cijfer te krijgen van de sportkranten. Luuk de Jong ontbrak tegen zijn oude club vanwege een positieve coronatest.

