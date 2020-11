Bij Shilton zit het nog steeds diep: ‘Maradona was groots, maar niet sportief’

Bij een van de meest legendarische doelpunten uit de voetbalgeschiedenis streden Shilton en Maradona in een luchtduel om de bal, waarna Maradona de uit zijn doel gekomen keeper met een uitgestoken hand aftroefde en de bal in het doel sloeg.



,,Het was een duidelijk geval van vals spelen. Hij keek zelfs twee keer om, wachtend op een fluitsignaal. Hij wist wat hij had gedaan. Iedereen wist het, behalve de scheidsrechter en de twee grensrechters”, zei Shilton een dag na het overlijden van de voetballegende in Daily Mail.



,,Meteen daarna maakte hij een briljante tweede goal, maar wij waren nog aan het bijkomen van wat enkele minuten eerder was gebeurd. Het heeft mij jaren dwars gezeten. Ik ga daar nu ook niet over liegen.”