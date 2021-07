Birmingham City-huurling Tahith Chong scoort voor Manchester United

Chong passeerde in de achttiende minuut Kelle Roos, de Nederlandse keeper van Derby County. Eerst probeerde hij dat nog met een stiftje, maar Roos redde die poging nog. In de rebound schoot Chong vervolgens hard raak. Het Uruguayaanse talent Facundo Pellestri maakte na een uur de 0-2 namens United. Tien minuten later zorgde Colin Kazim-Richards (ex-Feyenoord) nog voor de 1-2 namens Derby County, het team van Wayne Rooney.



Met Juan Mata, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic en Jesse Lingard als enige echt bekende namen is Manchester United begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ole Gunnar Solskjaer heeft met nog vier weken tot de start van de Premier League de tijd om veel jonge spelers in actie te zien, maar wil voorlopig ook Tahith Chong nog even bij de groep houden om genoeg spelers tot zijn beschikking te hebben.



Chong werd geboren op Curaçao, maar verhuisde op zijn tiende naar Rotterdam en speelde van 2009 tot 2016 in de jeugdopleiding van Feyenoord. De 21-jarige linkspoot werd vorig seizoen al verhuurd aan Werder Bremen en Club Brugge. Bij Werder (dat na zijn vertrek in januari) degradeerde kwam hij in vijftien duels tot een goal en twee assists, bij Club Brugge (waarmee hij kampioen werd) was hij in dertien duels goed voor een goal en vijf assists.