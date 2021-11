Birmingham City treurt na zware blessure Tahith Chong: ‘Moeilijk om afscheid van hem te nemen’

,,Niemand in de buurt, zoiets kleins en ineens heeft hij het gebied rond de lies beschadigd. Dat is een enorm verlies. Iedereen weet hoe hij het hier deed. Hij was een geweldige speler voor ons dus het is moeilijk om afscheid van hem te nemen, maar voor nu is het belangrijkste dat Tahith goed herstelt. We gaan hem zeker missen", aldus de coach van Birmingham City.



Chong is geopereerd aan een gescheurde dijpees en zal bij Manchester United een revalidatie van vier tot vijf maanden volgen. ,,Als speler doet het pijn om jullie dit te vertellen, maar helaas is dat het leven en voetbal. Ik heb een blessure opgelopen en zal een tijdje uit de roulatie zijn. Ik wil iedereen bij Birmingham City bedanken voor alles wat ze de afgelopen maanden voor me hebben gedaan”, plaatste Chong op Instagram.