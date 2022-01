Bizar duel: Kameroen heeft Onana nodig om te winnen van tiental Comoren mét linksback op doel

Afrika CupMet linksback Chaker Alhadhur als doelman is de Comoren er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen tegen gastland Kameroen op de Afrika Cup. Dat was echter wel mede te danken aan Andre Onana, die Kameroen meerdere keren op de been hield. Onana was de uitblinker, maar voor de neutrale toeschouwer was Alhadhur de grote held van de avond. Het werd 2-1 voor Kameroen.

De Comoren, debuterend op de Afrika Cup, had geen doelman meer over voor de achtste finale tegen Kameroen. Eerste doelman Salim Ben Boina kampte met een schouderblessure en tweede doelman Ali Ahamada testte maandag weliswaar negatief, maar hij mocht volgens de protocollen van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) nog niet in actie komen. Ahamada had de verplichte quarantaine van vijf dagen nog niet volbracht. In totaal waren er negen spelers en drie stafleden met corona besmet bij de Comoren.

RKC-verdediger Saïd Bakari startte wel, net als Alhadhur dus, die zijn rugnummer 3 met tape op zijn keeperstenue had geplakt. De gelegenheidsdoelman is normaliter linksback van het Franse Ajaccio, actief op het tweede niveau in Frankrijk. Dat Kameroen, gastland en vijfvoudig Afrika Cup-winnaar, de tegenstander was, maakte de opgave voor de Comoren op voorhand bijna kansloos.

Zéker toen de Comoren al binnen zeven minuten een rode kaart kreeg. Aanvoerder Nadjim Abdou zette zijn noppen op het onderbeen van Nicolas Moumi Ngamaleu en na tussenkomst van de VAR moest hij vertrekken. Zo moest de Comoren dus met een linksback op doel én een man minder zien te stunten tegen Kameroen.

Dat lukte niet, al had Ajax-doelman Onana wonderwel meer te doen dan Alhadhur. Waar Onana meerdere keren moest optreden (en dat goed deed), schoot Kameroen in de eerste helft slechts één keer op doel via Karl Toko Ekambi. Die bal ging wel meteen binnen en die 1-0 was ook de ruststand. Vlak voor de goal van Kameroen moest Alhadhur één keer ingrijpen. Hij deed dat bij een lange bal, typisch voor een linksback, met het hoofd in plaats van met zijn handen.

Dubbele cijfers? Daar was dus geen sprake van. Sterker nog, het was in de tweede helft wéér Onana die het lakse Kameroen meerdere keren behoedde voor een gelijkmaker. Veelzeggend was de opluchting toen Vincent Aboubakar na zeventig minuten de 2-0 achter Alhadhur, die daarvoor nog een fraaie dubbele redding maakte, schoot. Het was de zesde goal van het toernooi voor Aboubakar, die daarmee vooralsnog topscorer van het toernooi is.

Die opluchting bij Kameroen maakte vlak voor tijd toch weer plaats voor een flinke portie stress toen de Comoren tien minuten voor tijd, vlak nadat Onana wéér een wereldredding moest maken, op 2-1 kwam. En hoe: Youssouf M’Changama ramde een vrije trap van grote afstand op fenomenale wijze achter Onana in de kruising. De Ajax-doelman was dit keer compleet kansloos op het schot, dat ook Cesc Fàbregas (voormalig speler van Arsenal, Chelsea en FC Barcelona) imponeerde. ,,Mamma Mia, what a goal", schreef de Spanjaard op Twitter.

De complimenten waren er dus voor Alhadhur en de Comoren, maar na het laatste fluitsignaal was het toch echt Kameroen dat, mede dankzij Onana, won en nu in de kwartfinale staat na een memorabele avond in Yaoundé. Na afloop kregen de Kameroen-spelers wel te horen dat er minstens zes doden vielen bij gedrang van fans om op de tribune te komen.

Gambia

De eerste achtste finale van vandaag leverde een verrassing op. Gambia, dat voor het eerst meedoet aan het toernooi om de Afrika Cup, won met 0-1 van Guinee. Musa Barrow, spits van Bologna, maakte de enige goal van de wedstrijd tegen het Guinee van onder anderen AS Roma-speler Amadou Diawara en RB Leipzig-middenvelder Ilaix Moriba.

In de slotfase kregen Yusupha Njie van Gambia en Ibrahima Conte nog een tweede gele en dus rode kaart. Liverpool-middenvelder een aanvoerder Naby Keïta ontbrak bij Guinee, hij was geschorst. Gambia is nu de tegenstander van Kameroen in de kwartfinale.

