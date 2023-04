Bizarre goal: Kylian Mbappé zet onoplettende oud-PSV-doelman Yvon Mvogo voor joker

Mvogo, in zijn tijd in Eindhoven wel vaker de schlemiel, dacht dat hij na een klein half uur een vrije trap in zijn eigen zestien mocht nemen na een vermeende Schwalbe van Mbappé. De 28-jarige Zwitser had echter niet in de gaten dat er helemaal niet was gefloten door de scheidsrechter. Mbappé had dat wél meteen in de smiezen en liet Mvogo verbijsterd achter toen hij de bal kinderlijk eenvoudig in het doel schoof.