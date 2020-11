Bizarre ontknoping: doelman scoort in 94ste minuut en dan gebeurt dit

ADO-doelman Luuk Koopmans redde zijn ploeg vorig week met een rake kopbal in de bekerwedstrijd tegen Sparta. ‘Dat kan ik ook’, denkt de keeper van Vinaròs CF als hij in de 94ste minuut bij een 0-1 achterstand mee naar voren gaat in het duel in de Regional Preferente, het vijfde niveau in Spanje.

Niet veel later is het raak en wordt hij bedolven onder zijn medespelers. De keeper kan zijn geluk niet op, maar is vergeten dat ACD Peñiscola nog een aftrap tegoed heeft. De Vinaròs-held is even helemaal van de wereld en ziet te laat dat de bezoekers de bal van grote afstand richting zijn doel schieten: 1-2. De held van minuut 94, wordt in minuut 95 de schlemiel. Maar hij gaat wél de wereld over.