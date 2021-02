Blamage voor Bosz, Fosu-Mensah, Frimpong en Sinkgraven tegen vierde-divisionist

Bij Leverkusen maakte Amsterdammer Jeremy Frimpong zijn debuut na zijn overgang van Celtic. Timothy Fosu-Mensah had een basisplaats, Daley Sinkgraven keek het hele duel vanaf de bank toe.



Alle treffers vielen in de verlenging. Leon Bailey zorgde in de 105de minuut voor het openingsdoelpunt namens Leverkusen. Even kon Bosz opgelucht ademhalen, maar drie minuten later was het alweer gelijk door een treffer van Oguzhan Kefkir. Simon Engelmann was met zijn winnende treffer in de 117de minuut de held van Rot-Weiss Essen.