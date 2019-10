Blessure brengt rentree Lestienne bij Rode Duivels in gevaar

Standard Luik knokte zich in het Bosuilstadion terug van een achterstand van 2-0. Renaud Emond bracht de ploeg van trainer Michel Preud’homme weer langszij. De aanvoerder van de ‘Rouches’ tekende in de 72ste minuut op aangeven van Lestienne voor de 2-2.



Lestienne (27) werd in 2013 als speler van Club Brugge al eens opgeroepen voor de nationale ploeg, maar tot een debuut kwam het toen niet. De carrière van de Belg raakte daarna wat in het slop. Hij speelde in het seizoen 2015-2016 op huurbasis voor PSV en keerde vorig jaar terug in eigen land. Met vijf doelpunten in negen wedstrijden is Lestienne bezig aan een sterk seizoen bij Standard Luik, met een uitnodiging voor de ‘Rode Duivels’ tot gevolg.