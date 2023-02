Blessure Kylian Mbappé in duel waarin hij twee penalty’s miste ernstiger dan verwacht

Mbappé kreeg in de negende minuut de uitgelezen kans om de score te openen toen de bal na een overtreding van Montpellier-verdediger Christopher Jullien op de stip ging. Hij zag zijn inzet echter gekeerd worden door keeper Benjamin Lecomte, maar kreeg een herkansing omdat er spelers te vroeg in waren gelopen.

De Fransman, die in de verloren WK-finale tegen Argentinië nog drie penalty’s benutte, koos deze keer voor de andere hoek. Maar zonder succes: via de vingertoppen van de keeper ketste de bal tegen de paal.

Kylian Mbappé mist tot twee keer toe vanaf de stip.

Amper van de teleurstelling bekomen liep Mbappé even later een blessure op, waardoor hij zich halverwege de eerste helft al moest laten vervangen. De koploper van de Ligue 1, die gisteren vergeefs probeerde om Hakim Ziyech in te lijven, won uiteindelijk wel met 1-3.

Mbappé drie weken aan de kant

De blessure van Mbappé leek in eerste instantie niet ernstig, zo stelde trainer Christophe Galtier. ,,Hij kreeg een tik op zijn knie en een spier en is uit voorzorg gewisseld. We weten nog niet precies was het is; het kan een kneuzing zijn of een bloeduitstorting. In ieder geval lijkt het niet heel erg”, aldus Galtier, die zei dat hij voorzichtig is met zijn aanvaller. ,,We hebben een heel druk wedstrijdschema en dan kan hij natuurlijk geen risico’s nemen.”

Kylian Mbappé

Donderdag kwam PSG echter met een medische update waarin staat dat Mbappé naar verwachting drie weken aan de kant staat. In dat geval komt onder meer het heenduel van het treffen met Bayern München in de Champions League te vroeg voor de aanvaller.

Naast de Champions League-wedstrijd tegen Bayern op 14 februari speelt Paris Saint-Germain de komende weken in de beker tegen Olympique Marseille en in de competitie tegen Toulouse en Monaco. De terugwedstrijd bij Bayern op 8 maart lijkt hij te kunnen halen.

Blessure Sergio Ramos

Verdediger Sergio Ramos viel ook uit met een bovenbeenblessure. Die lijkt qua ernst mee te vallen, aldus Galtier. ,,Sergio gaf er de voorkeur aan zich te laten wisselen en geen risico’s te nemen vanwege het ongemak dat hij voelde in zijn bovenbeen.” Over de Spanjaard is nog geen nieuws naar buiten gebracht.

Hoofdrol Nederlanders bij Toulouse

Bij Toulouse was er een hoofdrol voor de Nederlanders Branco van den Boomen en Thijs Dallinga, waardoor Troyes met 4-1 werd verslagen. Mama Baldé zette Troyes nog op voorsprong vanaf de strafschopstip, maar daarna was het de beurt aan de Nederlanders. Op aangeven van Van den Boomen maakte Dallinga de 1-1, waarna Van den Boomen met zijn tweede assist Fares Chaibi in staat stelde om te scoren (2-1).

Van den Boomen bekroonde zijn prima wedstrijd door tien minuten na rust een penalty te benutten voor de 3-1. Ado Onaiwu zette twee minuten voor tijd de eindstand op het bord, 4-1. Dallinga en Van den Boomen werden twintig minuten voor tijd gewisseld, landgenoot Stijn Spierings speelde de hele wedstrijd.

Thijs Dallinga was trefzeker voor Toulouse.

Amin Sarr maakte woensdagavond zijn debuut voor Olympique Lyon. De aanvaller die onlangs overkwam van SC Heerenveen deed zo'n twintig minuten mee, maar slaagde er niet in om te scoren. Dat kwam mede door Brest-doelman Marco Bizot, die in blessuretijd Sarr van scoren afhield.