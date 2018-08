Blessure Lloris biedt Vorm kans bij Spurs

De 34-jarige Vorm fungeert al sinds 2014 als 'stand-in' van Lloris bij de Engelse club. De keeper uit IJsselstein was daarvoor jarenlang de nummer 1 bij FC Utrecht en Swansea City.



Onduidelijk is hoe ernstig de blessure van Lloris is. De 31-jarige doelman zit in de selectie van Frankrijk voor de wedstrijden in de Nations League tegen Duitsland en het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps ontvangt Oranje volgende week zondag in het Stade de France.