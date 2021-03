Boëtius en St. Juste klimmen met Mainz uit degradatiezone, Zeefuik scoort tegen Leverkusen

Robert Glatzel zette de bezoekers al in de eerste minuut op 0-1 met een schot in de korte hoek. Hoffenheim kwam voor de rust nog op 1-1 door Ihlas Bebou, maar Dominik Kohr zorgde twee minuten later uit een corner van Jean-Paul Boëtius opnieuw voor de voorsprong voor Mainz, waar ook Jeremiah St. Juste een basisplaats had. St. Juste mag zich morgen melden in Zeist, nadat Frank de Boer hem voor het eerst selecteerde voor Oranje. Melayro Bogarde bleef bij Hoffenheim op de bank.



Mainz staat nu op 23 punten na 26 wedstrijden. Dat is een punt meer dan FC Köln en twee punten meer dan Arminia Bielefeld, de club van Michel Vlap. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks, de nummer zestien speelt play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga. Er zijn nog acht speelrondes te gaan in de Bundesliga. Hekkensluiter Schalke 04 is met 10 al bijna gedegradeerd.