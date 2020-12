Boëtius en St. Juste zien ook interim-coach vertrekken

Samenvatting AC Milan als koploper de winterstop in na late zege op Lazio

23 december AC Milan gaat als koploper van de Serie A de korte winterstop in. De ploeg van Stefano Pioli won vanavond in San Siro met 3-2 van Lazio en gaat daarmee weer over Internazionale heen. Milan heeft nu 34 punten na veertien duels, een punt meer dan de stadgenoot.