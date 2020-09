Boëtius, St. Juste en co in staking

Nieuwe maatregelen Liverpool - Arsenal begint kwartier eerder zodat fans duel in pub af kunnen kijken

23 september De wedstrijd tussen Liverpool en Arsenal zou komende maandag eigenlijk om 21.15 uur (Nederlandse tijd) beginnen, maar de aftrap is nu om 21.00 uur. De reden? Voetbalfans in Engeland kunnen de wedstrijd nu afkijken in de pub.