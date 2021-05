Bogarde en Swinkels met winst FA Youth Cup in voetsporen van Aké en Bruma

Samenvatting Debutanten Bogarde en Swinkels met piepjong Aston Villa onderuit tegen Liverpool

9 januari Aston Villa is vanavond met een piepjong team uitgeschakeld door Liverpool in de derde ronde van de FA Cup (1-4). Liefst veertien spelers (onder wie tien basisspelers) van de thuisploeg zijn namelijk geveld door het coronavirus. Ook sterspeler Anwar El Ghazi was er niet bij. Georginio Wijnaldum was een van de doelpuntenmakers aan Liverpool-zijde.