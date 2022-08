‘Bondscoach Marokko op weg naar de uitgang vanwege conflict met Hakim Ziyech’

Een belangrijke reden daarvoor zou volgens de Franse krant het conflict tussen de bondscoach en Hakim Ziyech zijn. De twee liggen elkaar niet en de aanvallende middenvelder speelde dit jaar nog geen interland. De president van de Marokkaanse bond beloofde eerder dit jaar aan de achterban dat 40-voudig international Ziyech terug zou keren in de nationale ploeg, maar dat is nog niet gebeurd en mede daarom wordt er nu met Halilhodzic gepraat over een exit.



Ook Noussair Mazraoui stond lange tijd op vijandige voet met bondscoach Halilhodzic. Eerder dit jaar begroeven de twee echter de strijdbijl, waardoor de rechtsback van toen Ajax en nu Bayern München na achttien maanden weer terugkeerde in de Marokkaanse selectie. Spelen deed 12-voudig international Mazraoui nog niet.



Marokko zit op het WK in Qatar in groep F met België, Kroatië en Canada.