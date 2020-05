Bondscoach Martinez verlengt bij België tot na het WK van 2022

Het contract van Martinez liep tot het EK van deze zomer. Doordat het toernooi is verplaatst vanwege het coronavirus was het onduidelijk of hij zou aanblijven. Maar in diverse media heeft de Spanjaard laten weten graag te willen aanblijven als bondscoach tot minimaal het EK ondanks de interesse die hij genoot van FC Barcelona en enkele clubs uit de Premier League. De kogel is nu door de kerk en er komt dus zeker anderhalf jaar bij.