Bondscoach O’Neill: We zijn gemotiveerder dan ooit

Noord-Ierland is gebrand op een goed resultaat tegen het Nederlands elftal. ,,We zijn misschien wel gemotiveerder dan ooit”, blikte bondscoach Michael O’Neill vooruit op het thuisduel van zijn ploeg in de EK-kwalificatie op een uitverkocht Windsor Park.

Noord-Ierland heeft een achterstand van drie punten op Oranje en Duitsland. De formatie heeft alles nog in eigen hand in de laatste groepsduels van zaterdag Oranje en komende dinsdag tegen Duitsland in Frankfurt. ,,We staan voor een ongelooflijk lastig tweeluik”, doelde O’Neill op de duels met Oranje en Duitsland in de komende dagen. ,,Maar we kunnen ons nog steeds rechtstreeks kwalificeren. En anders bieden de play-offs van maart misschien nog kansen.”

O’Neill wilde niet zeggen of hij in maart nog bondscoach van Noord-Ierland is. Hij zat afgelopen weekeinde voor het eerst als hoofdtrainer op de bank bij Stoke City. ,,Maar ik ben in elk geval nog erg gefocust voor onze duels met Nederland en Duitsland”, zei hij. ,,Vraag het aan de spelers. Zij zien geen andere bondscoach dan in de laatste jaren.”

Noord-Ierland heeft hoop geput uit het uitduel van vorige maand met Oranje, dat door twee treffers in blessuretijd verloren ging (3-1). ,,Nederland raakte steeds erger gefrustreerd”, zei O’Neill. ,,Dat hoorde je na afloop ook aan de reactie van hun bondscoach. Wij zouden aan tijdrekken hebben gedaan. Maar de bal was 57 minuten in het spel, net als in de meeste andere duels van Oranje.”

Noord-Ierland maakte het Oranje lastig in De Kuip door Frenkie de Jong met een extra voetballer te verdedigen. ,,Dat ging lang goed”, zei O’Neill. ,,Maar in de slotfase was hij toch weer belangrijk bij die doelpunten van Nederland. Ik denk dat hij over een jaar of anderhalf jaar de beste middenvelder van de wereld is.”