Bondscoach Southgate zet deur weer op een kier voor omstreden Maguire

Maguire werd door een Griekse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen. Omdat hij nog geen strafblad had, hoeft hij niet de cel in. De speler ontkent alle beschuldigingen en liet weten in beroep te gaan.



,,Het is een heel moeilijke periode voor hem en ik denk dat de afgelopen dagen heel belangrijk voor hem zijn geweest. Hij kon even tot rust komen en wegblijven van alle aandacht", zei Southgate tegen de Britse media. ,,Ik denk dat hij dat nodig had, we zullen ernaar kijken om hem er weer bij te betrekken in oktober."



Het Engelse team speelt in oktober tegen Wales, België en Denemarken.