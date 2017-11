Bondscoach Ventura wil met Italiaanse voetbalbond praten

De viervoudig wereldkampioen kwam vanavond niet verder dan een gelijkspel tegen Zweden (0-0). Dat was niet voldoende na de nederlaag van vrijdag in Solna (1-0). Daardoor ontbreekt Italië komende zomer voor het eerst sinds zestig jaar op een WK.



Ventura bood zijn excuses aan tegenover alle Italianen. ,,Dat doe ik voor het resultaat, niet voor de manier waarop we hebben gevochten'', zei de bondscoach die veel kritiek kreeg omdat hij aanvaller Lorenzo Insigne op de bank hield.



Volgens veel Italiaanse media leverde Ventura na het gelijkspel tegen Zweden zijn contract in. Maar de bondscoach ontkende dit. ,,Het doel was kwalificatie voor het WK. Nu hebben we een probleem dat ik met de bond moet bespreken.''



Ventura is sinds het EK van 2016 in Frankrijk bondscoach van Italië. Hij trad in de voetsporen van Antonio Conte, de huidige trainer van Chelsea.