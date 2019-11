Boos reageren op racisme kost Shakhtar-speler Taison duel schorsing

Omstreden Xhaka staat voor rentree bij Arsenal

17:51 De rentree van de in ongenade geraakte voetballer Granit Xhaka bij Arsnenal is aanstaande. Mogelijk doet de Zwitserse middenvelder zaterdag alweer meer mee tegen Southampton. Dat zei coach Unai Emery in aanloop naar het duel in de Premier League.