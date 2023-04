Borussia Dortmund bezwijkt onder kampioensdruk en gooit koppositie te grabbel tegen Bochum

Met de man in vorm Donyell Malen in de basis begon Borussia Dortmund beroerd aan het duel. Malen was in zijn laatste drie duels goed voor vier goals en een assist, maar zag zijn ploeg al binnen vijf minuten op achterstand komen. Anthony Losilla ontving de bal op de rand van de zestien, twijfelde geen moment en schoot de bal prachtig in de bovenhoek.