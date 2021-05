Borussia Dortmund naar finale DFB Pokal na historische eerste helft

In eigen hand Koeman en De Jong met Barcelona plots in zetel na misstap Atlético: ‘Dit is grote stap richting titel’

26 april FC Barcelona heeft uitstekende zaken gedaan in de Spaanse titelstrijd. De club van Ronald Koeman en Frenkie de Jong won in Estadio de la Cerámica met 2-1 van Villarreal en zag later op de avond hoe grote concurrent Atlético Madrid uitgleed in het Baskenland.