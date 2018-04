Borussia Dortmund wint en nadert Schalke tot op één punt

Christian Pulisic hielp Dortmund in de 38e minuut aan de leiding. In de tweede helft nam de Belgische aanvaller Michy Batshuayi opnieuw een doelpunt voor zijn rekening. Maximilian Philipp bepaalde de eindstand op 3-0 voor Dortmund.

Voor Stuttgart was het de eerste nederlaag in negen wedstrijden onder leiding van coach Tayfun Korkut. De club staat negende in de Bundesliga.