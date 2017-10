Bosz en Dortmund slikken opnieuw pijnlijke nederlaag

De Braziliaanse spits Jonathas, oud-speler van AZ, zette Hannover na twintig minuten op voorsprong. De pas 18-jarige verdediger Dan-Axel Zagadou bracht Dortmund even later weer op gelijke hoogte. Zagadou zou later uitgroeien tot de schlemiel aan de kant van de bezoekers. Met een treffer vlak voor rust stuurde Ihlas Babou de ploeg van Bosz eerst nog met een achterstand de kleedkamer in.



Na rust maakte Andrei Yarmolenko snel gelijk, maar vijf minuten later kreeg Dortmund een nieuwe domper te verwerken. Zagadou mocht voortijdig gaan douchen nadat hij de doorgebroken Jonathas van de sokken liep. Uit de toegekende vrije trap zorgde Felix Klaus voor de 3-2, een tik die de tien man van Dortmund niet meer te boven kwamen. In de slotfase maakte Babou het met zijn tweede treffer nog pijnlijker voor Bosz en co.



Om 18.30 uur trappen Bayern München en RB Leipzig de topper van het weekend af in Duitsland. Bayern heeft evenveel punten als Dortmund, Leipzig een punt minder.