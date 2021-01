Bosz en Sinkgraven pas laat onderuit, Union Berlin mag dromen van Champions League

Voor het duel met Bayern München (op 19 december) stond Bayer Leverkusen nog eerste in de Bundesliga, maar die koppositie is ver weg na een 1-2 nederlaag tegen Bayern, een 2-1 verlies tegen Eintracht Frankfurt, een 1-1 gelijkspel tegen Werder Bremen en vanavond dus wederom een domper voor Bosz en consorten.



Bayer Leverkusen begon nog zonder aanwinst Timothy Fosu-Mensah aan het duel in Berlijn, waar Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen) en Sheraldo Becker (Union Berlin) wel aan de aftrap verschenen. Becker, voormalig speler van ADO Den Haag en PEC Zwolle, moest het duel echter al vroeg staken. Na ruim twintig minuten verstapte hij zich en moest zich laten wisselen.



Vanaf de zijkant zag hij toe hoe beide clubs niet tot scoren kwamen. Pas in de absolute slotfase viel toch nog de enige goal van de wedstrijd. Teuchert ging op doelman Lukás Hradecky af en schoot de bal via de Finse doelman tegen de touwen. Teuchert bezorgde Union Berlin daarmee een 1-0 zege, waardoor het nu op 28 punten na 16 wedstrijden komt. Goed voor een vierde (!) plek in de Bundesliga, één punt achter nummer drie Bayer Leverkusen.



Bayern München (33 punten) en RB Leipzig (31 punten) kunnen respectievelijk zondag (thuis tegen SC Freiburg) en zaterdag (uit tegen VFL Wolfsburg) weer drie punten uitlopen op Bayer Leverkusen.