Bosz is Bailey drie duels kwijt na klap aan Ehizibue, Leverkusen boos op speler

Duel gestaakt: fans Rayo schelden speler uit voor nazi

10:31 Voor het eerst in de geschiedenis van het Spaanse profvoetbal is een duel gestaakt vanwege spreekkoren uit het publiek. Dat gebeurde gisteravond bij de wedstrijd op het tweede niveau tussen Rayo Vallecano en Albacete. Aanvaller Roman Zozoelja was het slachtoffer. Fans van de thuisclub, die hem in 2017 wilde huren van Real Betis, maakten de Oekraïner uit voor nazi.