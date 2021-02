Bosz is doelman Hradecky weken kwijt bij Leverkusen

Spaanse media verwoes­tend over Dest: ‘Hij zakte voor de test en stond keer op keer voor schut’

17 februari Mede dankzij een ontketende Kylian Mbappé walste Paris Saint-Germain gisteravond over FC Barcelona heen (1-4). Met name Sergiño Dest, de directe tegenstander van het Franse fenomeen, moest het in de kranten flink ontgelden.