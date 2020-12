Bosz krijgt compliment van grootste concurrent: ‘Zijn ploeg speelt heel goed’

De koppositie in de Bundesliga staat zaterdagavond op het spel bij het duel tussen Bayer Leverkusen en Bayern München. Leverkusen, de ploeg van trainer Peter Bosz, is als enige ploeg in de Duitse voetbalcompetitie nog ongeslagen en heeft aan kop van de ranglijst 1 punt voorsprong op Bayern München en RB Leipzig. ,,Heerlijk dat we daar staan. Maar er zijn pas twaalf wedstrijden gespeeld, het gaat om waar we aan het einde van het seizoen staan”, zei Bosz.