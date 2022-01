Bosz moet genoegen nemen met punt tegen Wijnaldum en invaller Xavi Simons

Lyon kwam al in de zevende minuut op voorsprong in het Groupama Stadium, waar bijna alle 59.000 stoeltjes leeg bleven vanwege de huidige coronamaatregelen in Frankrijk. Braziliaans international Lucas Paquetá schoot vanaf de rand van het strafschopgebied fraai raak, nadat hij goed was bediend door zijn landgenoot Bruno Guimarães. Bosz koos tegen PSG voor een 5-3-2 systeem en dat pakte zeker in de eerste helft, toen zijn ploeg vaak kon counteren, goed uit.



De ploeg van Peter Bosz begon langzaam maar zeker te dromen van een stunt tegen de aankomend kampioen van de Ligue 1, maar de ploeg van Mauricio Pochettino sloeg een kwartier voor tijd toch nog toe. Met een beetje geluk schoot de Duitse verdediger Thilo Kehrer, die net zeven minuten in het veld stond, raak na voorbereidend werk van Kylian Mbappé en Edouard Michut.

De 18-jarige Michut maakte voor de tweede keer minuten in de Ligue 1, nadat hij vorig seizoen (op 27 februari in Dijon) al een minuutje in mocht vallen. Xavi Simons viel in de 70ste minuut in voor Argentijns international Leandro Paredes. De 18-jarige jeugdinternational uit Amsterdam mocht vorig seizoen (op 10 april tegen Strasbourg) ook al eens een minuutje meedoen in de competitie. Simons, die in de zomer van 2019 overkwam van FC Barcelona, liet vorige week al een goede indruk achter in de bekerwedstrijd bij Vannes (0-4). Hij gaf toen onder meer een assist op Mbappé.

Volledig scherm © AP

Mbappé, die twee keer de paal raakte in Lyon, was de enige grote ster die meedeed bij PSG. Lionel Messi keerde vanwege een coronabesmetting laat terug van zijn kerstvakantie in Rosario en Neymar is nog aan het revalideren van zijn enkelblessure die hij eind november opliep in de uitwedstrijd bij AS Saint-Étienne. Georginio Wijnaldum stond wel aan de aftrap, in een voorhoede met Mbappé en Mauro Icardi. De Rotterdammer werd na 83 minuten afgelost door Eric Ebimbe.

PSG gaat aan kop met 47 punten na twintig duels, elf punten meer dan achtervolger OGC Nice. De ploeg van Justin Kluivert, Pablo Rosario, Calvin Stengs en Kasper Dolberg won eerder op de zondag met 0-3 bij Stade Brest. Olympique Lyon staat met 25 punten zeer teleurstellend op de elfde plaats. De ploeg van Bosz werd dankzij ongeregeldheden in de uitwedstrijd bij Paris FC vorige maand ook al uit de Franse beker gezet.

Volledig scherm Thilo Kehrer maakte de 1-1 namens PSG. © AFP