Bosz over verrassende koppositie Leverkusen: ‘Herbstmeister? Telt dat nu wel?’

Door Maarten Wijffels



Meer dan 2200 dagen. Ruim zes jaar. Zo lang was het geleden dat Bayer Leverkusen voor het laatst lijstaanvoerder was in de Bundesliga. En in 2014 was het toen ook nog na pas drie duels. ,,Er is maar één lid van onze huidige staf die het meemaakte. Dat zegt genoeg over hoe nieuw deze situatie is’’, zegt Peter Bosz (57), zelf sinds januari 2019 trainer van de club uit het Ruhrgebied.



Hoe verrassend vind jij de koppositie?

Bosz: ,,Het is verrassend als je kijkt naar wat er al is gebeurd dit seizoen. In de zomer zijn we Kai Havertz kwijtgeraakt aan Chelsea. Kai was onze beste speler en betrokken bij veel goals. Datzelfde geldt voor spits Kevin Volland, die op zijn 28ste koos voor een buitenlands avontuur bij AS Monaco. Verder viel in juli met Paulinho nog een aanvaller weg met een gescheurde kruisband. In Duitsland hanteren ze de term Scorepunkte om goals en assists te duiden. Een goal is één Scorepunkt, een assist ook. Ze zeggen hier: ‘Leverkusen is 60 Scorepunkte kwijtgeraakt’. Dat is nogal wat.



,,Met Patrik Schick is er ook een spits teruggekocht, maar de vervanger van Havertz is in principe Florian Wirtz, een talent van 17 jaar. Verder hebben we veel langdurige blessures, onder wie onze spelmaker Charles Aranguiz, en zitten er momenteel door blessures en ziekte drie A-junioren van 17 jaar op de bank, terwijl junior Wirtz al vrijwel alles speelt. Als je dan na elf wedstrijden eerste staat in een competitie met Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach is dat wel uniek. De jongens doen het fantastisch. Echt. Petje af.’’