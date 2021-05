Botman blijft met Lille op titelkoers na glansrol Yilmaz in Lens

Ligue 1Lille OSC heeft opnieuw met succes een horde genomen richting de Franse landstitel. De koploper van de Ligue 1 won met 0-3 in de Derby du Nord bij nummer vijf RC Lens, waardoor het nog twee overwinningen verwijderd is van de hoofdprijs.

Burak Yilmaz werd met twee treffers de ster van de avond. De 35-jarige Turk, die het Nederlands elftal in maart nog pijn deed met een hattrick, sloeg op bezoek bij Lens twee keer toe. De spits benutte al na vier minuten een strafschop en verdubbelde kort voor rust de voorsprong met een prachtige uithaal met links. Na een uur spelen schoot de 21-jarige Canadees Jonathan David de 0-3 tegen de touwen. Op dat moment speelde Lens al met een man minder. Bij de thuisploeg kreeg linksback Clément Michelin na 35 minuten zijn tweede gele kaart, nadat ook de strafschop vroeg in de wedstrijd al goedkoop was gegeven.

Lille kwam dankzij de zege op 79 punten, vier meer dan nummer twee Paris Saint-Germain. De regerend landskampioen kan het gat met een zege op Stade Rennes zondag weer terugbrengen tot één punt. Lille is twee overwinningen verwijderd van de eerste landstitel sinds 2011 en de vierde in de clubhistorie. De Noord-Franse club neemt het in de laatste twee speelronden nog op tegen AS Saint-Étienne en SCO Angers.

Botman

Bij Lille stond Sven Botman zoals gebruikelijk in de basis. De 21-jarige verdediger maakte voor de 33ste keer dit seizoen de negentig minuten vol. De jeugdinternational kwam dit seizoen liefst 97 procent van alle speelminuten in de competitie in actie.

Volledig scherm Sven Botman. © REUTERS