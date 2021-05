Botman, Burak en duizenden fans vieren groot kampioensfeest in Lille

Lille werd eerder kampioen van Frankrijk in 1946, 1954 (met de Nederlandse verdediger Cor van der Hart) en 2011. Tien jaar na het kampioenschap met Eden Hazard, Adil Rami, Moussa Sow en Gervinho zijn nu Mike Maignan, José Fonte, Sven Botman, Renato Sanches, Jonathan David, Yusuf Yazici en Burak Yilmaz de nieuwe helden in het noorden van Frankrijk. De club besloot een bustour te houden door het centrum, waar zondagavond ook al duizenden mensen samenkwamen op de Grande Place van Lille. De hoofdstad van Frans Vlaanderen telt zo'n 240.000 inwoners, maar in de metropool Lille wonen zo'n 1.150.000 mensen.



Lille werd kampioen met 83 punten, een punt meer dan Paris Saint-Germain. De Turkse spits Burak Yilmaz (35) was de grote man met 16 doelpunten, waaronder een aantal hele belangrijke in de laatste weken van het seizoen. Sven Botman, die vorig jaar voor 8 miljoen euro overkwam van Ajax, vormde het hele seizoen een uitstekend centraal duo met de 37-jarige aanvoerder José Fonte, die met Portugal naar het EK gaat. De 21-jarige verdediger uit Badhoevedorp speelt volgende week maandag met Jong Oranje in de kwartfinale van het EK tegen Jong Frankrijk.