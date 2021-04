Botman laat met koploper Lille punten liggen in Franse titelrace

Montpellier was na minuten op voorsprong gekomen in de 21ste minuut. Andy Delort leek lange tijd de matchwinner te gaan worden in het Stade Pierre Mauroy, maar kort voor tijd viel toch de gelijkmaker nog. Op aangeven van Mehmet Zeki Celik maakte Luiz Araújo in de 85ste minuut nog gelijk namens Lille. Sven Botman deed de hele wedstrijd mee bij Lille, dat eerder kampioen werd in 1946, 1954 en 2011. Paris Saint-Germain werd in zeven van de laatste acht seizoenen kampioen, alleen onderbroken door AS Monaco in 2016/2017.



Lille staat nu op 70 punten na 33 wedstrijden. De voorsprong op achtervolger Paris Saint-Germain is vier punten. PSG speelt zondag (13.00 uur) in het Parc des Princes tegen AS Saint-Étienne, de nummer dertien van de Franse competitie. Door het puntenverlies van Lille mogen ook AS Monaco en Olympique Lyon blijven dromen van de titel. Lyon speelt volgende week zondag de thuiswedstrijd tegen Lille, maar Memphis Depay en zijn teamgenoten gaan zondagavond (21.00 uur) eerst op bezoek bij FC Nantes. AS Monaco speelt zondag uit bij Bordeaux.