Boze Barça-fans belagen Koeman na verloren Clásico: ‘Wegwezen!’

VideoRonald Koeman is vanavond bij het wegrijden bij Camp Nou belaagd door boze Barcelona-fans na de 1-2 nederlaag in de Clásico tegen Real Madrid. Ze sloegen en bespuugden zijn auto, terwijl veel fans ook ‘Fuera’ (wegwezen) riepen naar de Nederlandse coach.

De beelden werden op Twitter gedeeld door de Spaanse sportjournaliste Lorea Bakero van Mundo Deportivo. Zij is de dochter van José María Bakero, die van 1989 tot 1995 ploeggenoot van Koeman was bij FC Barcelona onder Johan Cruijff.



Met mobiele telefoons werden er ook nog deuken in de auto van Koeman geslagen. Koeman reageerde niet echt op de boze supporters, maar reed zichtbaar ontdaan weg uit de meute. FC Barcelona kwam al snel met een reactie op Twitter nadat de beelden zich daar snel hadden verspreid: ,,FC Barcelona veroordeelt de gewelddadige en minachtende acties die onze coach vanavond heeft meegemaakt bij het verlaten van het Camp Nou. De club zal veiligheids- en disciplinaire maatregelen nemen zodat dergelijke betreurenswaardige gebeurtenissen zich in de toekomst niet meer zullen voordoen.”

Koeman denkt dat de Clásico tegen Real Madrid heel anders had kunnen aflopen als zijn ploeg in de eerste helft de leiding had genomen. Koeman baalde vooral van de gemiste kans van Sergiño Dest in de 25ste minuut. ,,We hadden een grote mogelijkheid om op 1-0 te komen. In plaats daarvan kwamen we kort daarna op achterstand en dat maakte het heel moeilijk voor ons”, zei de Nederlandse trainer.

Enkele minuten na de misser van Dest zette David Alaba de Madrilenen uit een snelle uitbraak op voorsprong. ,,Daarna konden zij die voorsprong gaan verdedigen. We wisten op voorhand al dat ze op de counter gevaarlijk zouden zijn”, zei Koeman, wiens ploeg in Camp Nou met 2-1 onderuit ging. ,,We hebben genoeg gedaan om een resultaat te behalen, zeker in de eerste helft. We wisten dat we het ons niet konden permitteren om kansen te missen. Voor het doel waren we echter niet goed genoeg.”

Koeman verloor vorig seizoen met Barcelona beide competitieduels met Real Madrid. ,,In de Clásico betekent een nederlaag meer dan alleen het verlies van drie punten. Maar we kunnen niet lang blijven hangen in teleurstelling. Woensdag moeten we er weer staan”, zei Koeman, wiens ploeg het dan in Madrid opneemt tegen nummer zeven Rayo Vallecano. Komende zaterdag speelt Barcelona thuis tegen nummer achttien Deportivo Alavés.

