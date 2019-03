Boze fans Schalke 04 eisen aanvoerdersband op

Mbappé bezorgt PSG weer een overwin­ning

19:29 Kylian Mbappé heeft Paris Saint-Germain weer een overwinning bezorgd in de Franse competitie. De 20-jarige aanvaller leidde de topclub uit Parijs met twee doelpunten naar de zege bij SM Caen: 1-2. De thuisclub was kort na rust op voorsprong gekomen via Rodrigue Ninga, maar bij afwezigheid van de geblesseerde vedettes Neymar en Edinson Cavani nam Mbappé zijn ploeg daarna weer bij de hand.