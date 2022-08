‘FC Barcelona dreigt met rechtszaak om contract Frenkie de Jong vanwege criminele activiteiten vorig bestuur’

Volgens The Athletic heeft het vorige bestuur van de club, onder leiding van toenmalig voorzichter Josep Maria Bartomeu, zich echter niet aan de wet gehouden bij dat nieuwe contract. De huidige voorzichter, Laporte, dreigt met een rechtszaak richting zijn voorganger én het kamp De Jong. Die zou hierover vorige maand per brief zijn geïnformeerd.

Frenkie de Jong was gisteren in de strijd om de Trofeu Joan Gamper tegen het Mexicaanse Pumas UNAM (6-0) een van de smaakmakers . Dat bleef niet ongemerkt bij de Spaanse media . Barça opent de Spaanse competitie volgend weekend met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano.

De Jong lijkt verder onder druk te worden gezet door Barcelona. Hij wil, hoewel hij nog altijd wacht op die miljoenen, graag bij de club blijven. Manchester United en Chelsea zouden serieuze interesse hebben, of hebben gehad, maar De Jong hapte (nog) niet. Hij is verwikkeld geraakt in een ongekende juridische, financiële en politieke kwestie bij de club.



Barcelona is in geldnood, maar gaf deze zomer toch veel geld uit. La Liga dreigt de nieuw aangetrokken spelers echter niet te willen vrijgeven voor de opening van de competitie, komend weekeinde.