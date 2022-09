FC Barcelona probeerde Frenkie de Jong maandenlang te lozen, maar hij hield stoïcijns zijn rug recht

Door Sjoerd Mossou



Het is nog vrij vroeg in augustus als FC Barcelona een oefenwedstrijd speelt tegen het Mexicaanse Pumas UNAM. Een duel in het kader van de jaarlijkse Joan Gamper-bokaal: een wedstrijd die traditioneel midden in de zomervakantie valt.



Ook deze keer krioelt het in Camp Nou van de Nederlanders, die met duizenden tegelijk de Catalaanse costa’s hebben verruild om de sterren van Barça aan het werk te zien. Kleine tegenvaller: Frenkie de Jong begint op de reservebank. Na eerder in de voorbereiding als centrale verdediger te zijn opgesteld door trainer Xavi, is hij nu zelfs wisselspeler. De Nederlander komt na rust alsnog in het veld en wordt meteen massaal toegejuicht. De Jong staat amper in het veld, wanneer hij al aan een machtige run begint, eindigend met een schitterende pass buitenkant voet op Pierre-Emerick Aubameyang. Even later maakt De Jong zelf de 6-0, als bekroning van een uitstekend optreden.