Tegenslag voor RC Genk: Onuachu positief op corona, Kouassi opgenomen met malaria

De Nigeriaanse Racing Genk-spits Paul Onuachu (26) heeft positief getest op het coronavirus. De beoogde aanvalspartner van Cyriel Dessers moet een week in quarantaine. De oefenwedstrijd tegen AA Gent is om die reden afgelast. De tegenstander van Genk ziet het duel dat voor zaterdag gepland stond niet meer zitten.

Onuachu is het vierde bevestigd coronageval in het Belgische voetbal. Na Mamadou Fall en Younes Delfi van Sporting Charleroi en een speler van Waasland-Beveren is nu ook een topclub getroffen. De spits van Genk testte gisteren positief op het coronavirus.

Het is niet de enige tegenslag voor Genk. De Ivoriaan Eboue Kouassi (22) ligt in het ziekenhuis met malaria, zo meldt Het Laatste Nieuws. Hij zou het ziekenhuis vandaag al mogen verlaten. Kouassi trainde al een paar dagen niet meer mee bij Genk omdat hij zich wat ziekjes voelde.

De oefenwedstrijd tussen Racing Genk en AA Gent, gaat zaterdag niet door. Genk speelt vanavond achter gesloten deuren zijn eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Eendracht Termien. Of dat duel wél doorgaat is nog de vraag.

In aanloop naar die eerste oefenpartij werden alle spelers getest op het coronavirus. Ook de tegenstanders van Genk ondergingen een verplichte test. Op Onuachu na was die test bij iedereen negatief. De Nigeriaan keerde pas eind juni terug naar België. omdat het luchtruim boven zijn thuisland Nigeria een tijdlang gesloten bleef. Het is de bedoeling dat hij nu een week in quarantaine gaat, de rest van de ploeg wordt de komende dagen opnieuw getest.

De positieve test van de spits heeft voor ongerustheid gezorgd binnen de spelersgroep. De vrees voor extra besmettingen leeft. Onuachu trainde al meer dan een week intensief mee en sinds 1 juli mag er opnieuw getraind worden met fysiek contact.

Volledig scherm Paul Onuachu. © BELGA

Onuachu komt sinds vorig seizoen uit voor Racing Genk, voordien kwam hij uit voor FC Midtjylland in Denemarken. In 22 wedstrijden was de boomlange spits goed voor negen goals en één assist. Dit seizoen moet hij samen met de van Heracles overgekomen Cyriel Dessers de Genkse voorhoede vormen.