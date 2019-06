Braziliaanse politie op trainingscomplex nationale ploeg voor Neymar

Door Joost de Jong



Een delegatie van de politie meldde zich vanochtend om 11.45 uur lokale tijd (16.45 uur in Nederland) met een dagvaarding op het trainingscomplex Granja Comary buiten Rio de Janeiro, waar Neymar met de Braziliaanse selectie verblijft ter voorbereiding op de Copa América die op 14 juni begint.



Precies op dat moment gaf bondscoach Tite in de persruimte van het complex een persconferentie, die grotendeels in het teken stond van de beschuldiging van verkrachting door Neymar en de gepubliceerde video. ,,Ik kan er geen oordeel over vellen’’, zei de bondscoach, die Neymar eerder de aanvoerdersband afnam nadat de aanvaller in Parijs een fan van Paris Saint-Germain had aangevallen. ,,We kennen namelijk niet alle feiten, de tijd moet zijn werk doen. Ik moet zorgen dat de ploeg gefocust is op wat we moeten doen: zo goed mogelijk presteren op de Copa América. Het Braziliaanse elftal is belangrijker dan ieder van ons afzonderlijk.’’