Braziliaanse voetbalbond hoopt Carlo Ancelotti los te weken bij Real Madrid: ‘Is een topcoach’

Tite stapte op nadat Brazilië op het WK in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Kroatië. Brazilië verloor zaterdag een oefenduel in en tegen Marokko met 2-1, met interim-coach Ramon Menezes op de bank. Ook daar viel de naam van Ancelotti veelvuldig onder de spelers. ,,Hij is niet alleen de favoriet van de spelers, maar inmiddels ook van de fans. Dat hoor ik in elk stadion waar ik kom”, vertelde Rodrigues in Tanger. ,,Ik bewonder hem voor zijn eerlijke manier van werken. Hij heeft verder ook geen introductie nodig. Hij is een topcoach die veel heeft bereikt en we hopen dat hij nog meer zal winnen.”