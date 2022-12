Braziliaanse voetballegende Pelé op 82-jarige leeftijd overleden

De Braziliaanse voetballegende Edson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé, is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. De drievoudig wereldkampioen, die wordt gezien als één van de beste voetballers ooit, leed al geruime tijd aan darmkanker. Hij lag sinds eind november in het ziekenhuis, waar hij het WK in Qatar nog volgde.

De ziekte werd vorig jaar bij Pelé geconstateerd. De Braziliaan, die met zijn land drie keer wereldkampioen werd, onderging in september 2021 een operatie waarbij een tumor werd verwijderd en lag daarna geruime tijd in het ziekenhuis. Pelé keerde daar sindsdien regelmatig terug voor behandeling.



Eerder deze maand werd Pelé ook weer opgenomen, in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo. Hij bracht ook de Kerstdagen door in het ziekenhuis. Zijn dochter en zoon deelden onlangs al ontroerende foto’s van de zieke Pelé met daarbij de tekst: ‘Nog een nacht samen’.

Braziliaanse media meldden een maand geleden al dat Pelé te maken had met uitzaaiingen van kanker in zijn lichaam, hoewel de familie van de oud-topvoetballer de zorgen nog probeerde weg te nemen. Chemotherapie sloeg bij Pelé echter niet meer aan en de Braziliaan kreeg vanaf dat moment slechts nog palliatieve zorg, om te zorgen dat hij zo min mogelijk pijn had.

Volledig scherm Pelé in 1969 tegen Venezuela. © AP

Steun

Pelé is de enige voetballer die drie keer wereldkampioen werd. Hij zegevierde met Brazilië op de WK’s van 1958, 1962 en 1970. Met 77 doelpunten in 92 interlands was de aanvaller heel lang de topscorer aller tijden van de ‘Seleção’. Tijdens het afgelopen WK in Qatar evenaarde Neymar het record van Pelé.

Vanuit de gehele voetbalwereld kwam vervolgens steun voor Pelé, van onder anderen Kylian Mbappé en de Braziliaanse selectie. Ook ontrolden Braziliaanse voetbalfans voor de aftrap van de laatste groepswedstrijd op het WK in Qatar tegen Kameroen een groot spandoek met daarop de tekst Pelé, get well soon. Die tekst stond ook geprojecteerd op een groot gebouw in Doha.

Pelé groeide als voetballer in de jaren 50, 60 en 70 uit tot een voetballegende. De Braziliaan, die in 2000 door de wereldvoetbalbond FIFA samen met Diego Maradona werd uitgeroepen tot speler van de (vorige) eeuw, werd met zijn land in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen en is volgens velen de grootste speler die het Braziliaanse voetbal ooit voortbracht.

Volledig scherm 1981: Pelé tijdens het 34ste Filmfestival van Cannes. © AFP Volledig scherm Pelé. © AP

Volledig scherm 1988: Pelé en Diego Maradona. © AP