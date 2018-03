Brazilië bereidt zich bij Spurs voor op WK

De plek is praktisch gekozen omdat de vijfvoudig wereldkampioen op 3 juni in Londen oefent tegen Kroatië. Op 10 juni wacht Oostenrijk in Wenen.



Brazilië speelt op 17 juni de eerste WK-wedstrijd tegen Zwitserland. Daarna volgen in de groepsfase nog wedstrijden tegen Costa Rica en Servië. Oostenrijk is niet geplaatst voor de wereldtitelstrijd.



Aanstaande vrijdag treedt Brazilië in Moskou aan tegen Rusland, vier dagen later in Berlijn tegen regerend wereldkampioen Duitsland.