Brazilië herdenkt wereldtitel 1970 met standbeeld Pelé

Pelé, die in oktober zijn tachtigste verjaardag viert en moeilijk ter been is, was niet aanwezig bij de ceremonie op het bondsbureau maar had eerder het beeld al als ‘perfect’ omschreven. Onder anderen de oud-spelers Jairzinho, Clodoaldo en Brito en de huidige bondscoach Tite waren wel bij de onthulling. Het team met onder anderen ook Gerson, Tostão, Rivellino en Carlos Alberto wordt gezien als een van de beste voetbalploegen ooit. Ze wonnen al hun zeven WK-duels, inclusief de finale waarin Italië met 4-1 werd verslagen.