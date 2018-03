Brazilië neemt revanche op Duitsland

Duitsland probeerde na rust een thuisnederlaag te voorkomen, maar Brazilië gaf de voorsprong niet meer weg. De nummer vier van het vorige WK liet zelf na het tweede doelpunt te maken.



De overwinning had voor Brazilië wat meer waarde dan een zege in een andere oefenwedstrijd. Tijdens het WK van 2014 in eigen land gingen de Brazilianen in de halve eindstrijd met liefst 7-1 onderuit tegen de Duitsers.