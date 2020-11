Brazilië wint ook kraker bij Uruguay en is nog steeds foutloos in WK-kwalificatie

video Lewandow­ski: Italië was ons tactisch op alle vlakken de baas

16 november Het zelfvertrouwen bij de Poolse voetballers is in aanloop naar de thuiswedstrijd van woensdag tegen Nederland flink afgenomen. Vorige maand hield het elftal van bondscoach Jerzy Brzeczek Italië nog op 0-0. Zondag had Polen in Reggio Emilia weinig in te brengen: 2-0.