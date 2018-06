Brazilië zet Servië simpel opzij en treft nu Mexico

Door Tim Niemantsverdriet



Ook in Moskou waren er flarden te zien van het flitsende aanvalsvoetbal waarmee Brazilië vooraf de favorietenrol had opgeëist. Als Philippe Coutinho, Neymar en Gabriel Jesus elkaar vonden, ging het snel, stond er zo een geel shirt in kansrijke positie voor de goal van de Servische keeper Vladimir Stojkovic. Maar daar bleef het lange tijd bij, vlagen, net als in de eerste twee WK-wedstrijden van de Seleção.



Eén flits van klasse was wel voldoende om met een 1-0 voorsprong de rust in te gaan. En deze kwam opnieuw van Coutinho, de man die tegen Zwitserland en Costa Rica de score had geopend en die - op het veld althans - de schijnwerpers op zich gericht weet die voorbestemd leken voor Neymar. Met een vernuftig dieptepassje vond hij Paulinho, ploeggenoot bij FC Barcelona, die de bal vervolgens op zijn beurt met een klein tikje over Stojkovic heen lobde.



Heel even wankelde de titelfavoriet aan het begin van de tweede helft. Aleksander Mitrovic kon twee keer gevaarlijk inkoppen namens Servië, maar eerst redde Thiago Silva op de lijn en daarna stond de alom begeerde doelman Allison op de goede plaats. Uit een corner van Neymar was het diezelfde Thiago Silva die aan alle twijfel een einde maakte: 2-0.



Gesteund door de zekerheid van het bereiken van de volgende ronde - als poulewinnaar nota bene - nam het vertrouwen bij Brazilië zienderogen toe, waar de wil van de Serven was gebroken. Simpel speelde het elftal de wedstrijd uit, met hakjes en leuke combinaties, en zonder al teveel energie te verspelen richting het achtste finale-duel met Mexico.



De nederlaag betekent het einde van de WK-droom van Servië, dat na het 2-1 verlies tegen Zwitserland in het tweede pouleduel in het meest logische scenario alleen bij een overwinning op Brazilië nog de knock-outfase zou bereiken. Goed nieuws voor Ajax, zeker met het oog op de Champions League-campagne, die eind juli thuis tegen Sturm Graz begint. Aanwinst Dusan Tadic meldt zich dus tijdig in Amsterdam.