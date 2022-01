Brentford-coach weet niets van Eriksen-geruchten: ‘Hij zou alleen voor topclubs moeten spelen’

Eerst Jorginho, toen Messi en nu Lewandow­ski: welke award heeft nu eigenlijk de meeste waarde?

Met een grote grijns en een fijn betoog in het Engels nam Robert Lewandowski zijn tweede opeenvolgende FIFA Men’s Player of the Year-award in ontvangst, twee maanden nadat hij bij de Gouden Bal verkiezing nog achter het net viste. Aan welke verkiezing moet meer waarde gehecht worden?

18 januari