Brentford, een tragisch voetbalsprookje: ‘Dan gaat in huilen uitbarsten’

Mijn vriend Dan Suh wordt over een paar maanden vader. Ergens wel symbolisch: het einde van zijn zorgeloze leven valt precies samen met het einde van Griffin Park, al 116 jaar het voetbalstadion van Brentford FC.



Het stadionnetje waar we samen tientallen keren zijn geweest, op onvergetelijke zaterdagmiddagen in West-Londen. Via de krakende rode turnstiles naar binnen, en dan krioelend over de krappe omloop achter de tribunes, pal langs de achtertuinen van Ealing Road.



Dan, Perry, David en de rest waren hier samen nog talloze malen vaker dan ik. Elke week, tientallen jaren lang zochten ze een plekje in dit zo charmante, gammele stadionnetje, ingeklemd tussen de modale arbeidershuizen van Brentford, één van de minst kosmopolitische buurten van Londen.



Alle denkbare aanlooproutes hebben ze ooit bewandeld naar Griffin Park, vanaf de Theems in het zuiden, of juist vanaf de bushalte aan Windmill Road (buslijn E2). Ze kennen elk gek hoekje in het stadion, elke scheve golfplaat, elke onhandige pilaar die het zicht verpest.