Brighton pakt puntje bij Wolverhampton, maar verliest Pröpper

Rentree Neymar lonkt in ‘vierde kampioens­du­el’ PSG

10:05 Paris Saint-Germain heeft zondag opnieuw de kans om kampioen van Frankrijk te worden. Dat gebeurt mogelijk in aanwezigheid van Neymar, de Braziliaanse sterspeler die sinds januari niet meer in actie kwam vanwege een voetblessure. Volgens trainer Thomas Tuchel is de aanvaller fit genoeg om zondagavond in het duel met AS Monaco in actie te komen.